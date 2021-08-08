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В Матвеевском саду сломали крест на месте бывшей церкви. Полиция ищет хулиганов

В Матвеевском саду сломали крест на месте, где уже семь лет хотят построить церковь

Полиция Петроградского района ищет вандалов, которые разломали деревянный крест в Матвеевском саду.

Почти семь лет простоял невредимым деревянный крест, который установили на месте бывшего храма апостола Матфея в саду в Петроградском районе. Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, около 7 утра в субботу в полицию обратилась местная жительница, которая проходила по Матвеевскому саду и увидела, что крест поврежден.

Очевидцы сняли, как некто практически снес верхнюю часть креста.

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В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что выехали на место и зафиксировали факт вандализма. «По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в полиции.

Крест на месте бывшего храма установили в 2014 году. Планировалось, что здесь установят памятник Ксении Блаженной.

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Комментарии (5)

Константа
Да не нужна там эта церковь, дети гуляют в Матвеевском садике, и так хватает храмов на Петроградской, думаю
tatarin
Возможно он оскорбил чьи-то чувства верующего (не христианина)!
hal9000
"Но Учитель!..на касках блистают рога
Черный ворон кружит над крестом
Объясни мне сейчас пожалей дурака
А распятье оставь на потом."..)
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