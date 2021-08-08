Полиция Петроградского района ищет вандалов, которые разломали деревянный крест в Матвеевском саду.
Почти семь лет простоял невредимым деревянный крест, который установили на месте бывшего храма апостола Матфея в саду в Петроградском районе. Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, около 7 утра в субботу в полицию обратилась местная жительница, которая проходила по Матвеевскому саду и увидела, что крест поврежден.
Очевидцы сняли, как некто практически снес верхнюю часть креста.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что выехали на место и зафиксировали факт вандализма. «По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в полиции.
Крест на месте бывшего храма установили в 2014 году. Планировалось, что здесь установят памятник Ксении Блаженной.