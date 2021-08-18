Цены в России падают третий раз за год. Морковь стремительно дешевеет

За последнюю неделю сильнее всего подешевели фрукты и овощи — в среднем на 2%. Уменьшилась стоимость моркови — на 7,6%, картофеля и огурцов — на 3,9%, помидоров — на 3,4%, белокочанной капусты — на 0,6%, яблок — на 0,5%.

Недельная дефляция зафиксирована в стране третий раз за 2021 год. До этого стоимость потребительских товаров падала в период с 13 по 19 июля и с 27 июля по 2 августа. На прошлой неделе, с 3 по 9 августа, Росстат сообщил о нулевой инфляции.

Индекс потребительских цен в России снизился на 0,01% с 10 по 16 августа, следует из данных Росстата, опубликованных 18 августа.

Снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу — на 0,8%, на куриные яйца — на 0,6%, на мороженую рыбу — на 0,5%, на вермишель — на 0,4%, на водку — на 0,3%, на пастеризованное молоко, сухие молочные смеси, макаронные изделия и печенье — на 0,2%, на хлеб и булочные изделия из муки 1-го и 2-го сорта, конфеты шоколадные и пшено — на 0,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России не изменились.

Наиболее заметно выросла стоимость свинины — на 0,9%, говядины — на 0,3%, мяса кур — на 0,1%. Подсолнечное масло также стало дороже на 0,1%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички — на 0,6%, хозяйственное мыло — на 0,4%, детские подгузники и женские гигиенические прокладки — на 0,3%. Зато цены на зубную пасту снизились на 0,4%, на зубные щетки — на 0,3%, на стиральные порошки — на 0,1%.

Также повысилась стоимость бытовой техники и товаров для ремонта: обрезные доски подскочили в цене на 1,5%, телевизоры — на 1,4%, электропылесосы — на 0,9%, металлочерепица — на 0,6%, смартфоны — на 0,4%.