Вакцинация детей от COVID-19 останется добровольной — инфекционист Александр Горелов в интервью российскому обществу «Знание»

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательную вакцинацию вводить не планируется.

«Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», — сказал он в интервью Российскому обществу «Знание» 18 августа.

У детей, как и взрослых, из-за коронавирусной инфекции может развиваться мультивоспалительный синдром, отметил инфекционист.