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Вакцинация детей от COVID-19 останется добровольной — инфекционист Александр Горелов в интервью российскому обществу «Знание»

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательную вакцинацию вводить не планируется.

«Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», — сказал он в интервью Российскому обществу «Знание» 18 августа.

У детей, как и взрослых, из-за коронавирусной инфекции может развиваться мультивоспалительный синдром, отметил инфекционист.

Горелов перечислил последствия заболевания: это могут быть сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

Ранее инфекционист рассказал, что у 18% переболевших бессимптомно нет антител к коронавирусу.

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Комментарии (2)

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