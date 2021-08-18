Антител нет у пятой части бессимптомно перенесших COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о результатах исследования больных коронавирусом в 26 регионах РФ.



«У 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — цитирует 18 августа заявление Александра Горелова РИА «Новости».

По его словам, в исследовании поучаствовали более 70 тысяч человек в 26 регионах страны.

Инфекционист напомнил, что вакцинацию необходимо пройти через полгода после перенесенного COVID-19. При этом уровень антител не имеет значения.