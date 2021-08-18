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Антител нет у пятой части бессимптомно перенесших COVID-19

Роспотребнадзор: У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не образуется антител к вирусу

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о результатах исследования больных коронавирусом в 26 регионах РФ.

«У 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — цитирует 18 августа заявление Александра Горелова РИА «Новости».

По его словам, в исследовании поучаствовали более 70 тысяч человек в 26 регионах страны.

Инфекционист напомнил, что вакцинацию необходимо пройти через полгода после перенесенного COVID-19. При этом уровень антител не имеет значения.

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Комментарии (5)

Хорошъ
Каким образом определяли наличие и количество антител - не понятно. Ведь активировать и размножить именно те Б-клетки, что отвечают за ковид, довольно сложно.
Alex000
Скорее всего это показатель низкой достоверности "ПЦР", не более того.
efela
А какая часть тех, кто бессимптомно перенес ковид, вообще не делала тестов, и не знала о вирусе?
Вообще это говорит только о качестве тестирования.
Полно народу, перенесших ковид с более, чем явными симптомами, тоже потом получают тесты, что у них нет антител.
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