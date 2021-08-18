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Медведи из центра «Велес» в Ленобласти каждый месяц будут получать рыбные подарки от бизнеса

В центр реабилитации диких животных «Велес» в Ленобласти будут регулярно поставлять «рыбное мороженое» для медведей. Две партии, почти тонну, воспитанники центра уже получили.

Как сообщает 18 августа пресс-служба сети финских супермаркетов, которая выступает поставщиком, договор выгоден и для нее — теперь не придется сжигать рыбные остатки как биоотходы. Их будут замораживать и дважды в месяц отправлять «Велесу».

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«Для нас это очень нужный договор. Наша знаменитая запаренная медвежья каша на красной рыбе очень полезна для 20 наших медведей и нажировка к зиме идёт качественнее», — рассказал «Фонтанке» руководитель «Велеса» Александр Фёдоров.

Так центр частично закроет проблему пропитания медведей, которые пострадали из-за человека. Всего в «Велесе» насчитывается около 200 подопечных — животных и птиц, которые проходят реабилитацию или живут там постоянно. Прокормить их непросто, поэтому периодически центр просит помощи у петербуржцев.

«Только благодаря вашей финансовой помощи мы закупаем тонны красной рыбы (обрезь) для питомцев «Велеса» и оплачиваем транспорт. Едоков хватает! Огромное спасибо вам от наших животинок», — написали в группе центра «Вконтакте».

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Повезло медведям и другим животным. Никто и ничто не запрещает отдавать им просрочку, вместо утилизации, а уничтожаеиую санкционку они не едят. Повезло, в отличие от других...
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