В центр реабилитации диких животных «Велес» в Ленобласти будут регулярно поставлять «рыбное мороженое» для медведей. Две партии, почти тонну, воспитанники центра уже получили.



Как сообщает 18 августа пресс-служба сети финских супермаркетов, которая выступает поставщиком, договор выгоден и для нее — теперь не придется сжигать рыбные остатки как биоотходы. Их будут замораживать и дважды в месяц отправлять «Велесу».