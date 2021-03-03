Всемирный день дикой природы отмечают в центре «Велес» 3 марта. Волонтёры более 10 лет спасают диких животных и птиц.



В «Велесе» содержатся более 200 подопечных, в том числе 20 медведей, 5 львов, 14 лосей и более 30 лисиц и енотовидных собак. Центр просит финансовой помощи на корм животным.

«Сидим финансово просто на нуле. А нам приходится закупать очень большой запас всего, всего. Только благодаря вашей финансовой помощи мы закупаем тонны мяса для питомцев «Велеса». Едоков хватает!!! Огромное спасибо вам от наших животинок», — говорится в группе центра в «ВКонтакте».