В «Велес» едет новый питомец. Львенка забрали у организаторов фотосессий

Об изъятии львенка 7 февраля рассказала прокуратура Петербурга. В пресс-службе уточнили, что животное ввезли в Россию незаконно и без документов. Основная цель, судя по всему, заработать — хищника использовали как дополнение к интерьеру на фотосессиях. Состояние здоровья животного оценят специалисты, приблизительный возраст около трех месяцев. Пока что он едет в карантинный центр помощи диким животным «Велес».

Льва, которому по предварительной оценке всего около трех месяцев, везут в центр «Велес» прямо с фотосессии. Подобные съемки обходятся клиентам от 30 тысяч рублей.

47news выяснил, что фотосессия прошла в студии на улице Седова, но помещение просто арендовали, лев там не живет. Визит прокуратуры и Росприроднадзора случайным не был, сотрудники специально записались на фотосессию.

Животное принадлежит жительнице Подмосковья, у нее несколько львов и львиц разных возрастов. Судя по всему, она зарабатывает на сдаче их в аренду для фотографирования. В сетях мелькает стоимость — 30 тысяч рублей за несколько десятков фото. Хозяйка считает поездку в «Велес» недоразумением и уверена, что скоро ей зверя вернут.

В «Велесе» живут уже четыре представителя этого вида, скоро готовится поселиться львица Кира — ее выкупают у хозяев, которые решили что у них для нее мало места.