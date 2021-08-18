Москву накрыл ураганный ливень вечером 18 августа. Из-за пелены дождя местами невозможно было ничего рассмотреть, а штормовой ветер поднял в воздух то, что плохо лежало. Кадрами непогоды жители столицы делятся в соцсетях.



В Люберцах под порывами не устоял тент, закрывающий мусорные баки. Конструкция, как перекати-поле, начала путешествие по двору ЖК и уценила припаркованные машины.