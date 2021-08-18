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Ливень стеной и летающие помойки. Москву закружил ураган

Москву накрыл ураганный ливень вечером 18 августа. Из-за пелены дождя местами невозможно было ничего рассмотреть, а штормовой ветер поднял в воздух то, что плохо лежало. Кадрами непогоды жители столицы делятся в соцсетях.

В Люберцах под порывами не устоял тент, закрывающий мусорные баки. Конструкция, как перекати-поле, начала путешествие по двору ЖК и уценила припаркованные машины.

В Котельниках ураган насолил строителям, избавив дом от облицовки.

На опубликованных кадрах видно, как под крепким ветром не могут устоять даже большие деревья.

Некоторые ролики похожи на эпизоды из американских фильмов про апокалипсис.

Столичные городские службы приведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что непогода сохранится с 16:00 18 августа до утра следующего дня. В отдельных районах Москвы может выпасть до 33 миллиметров осадков.

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Комментарии (3)

Мillemelle
улица то Вертолётная...
nuga
Собянин ураган вызвал,не иначе.
265055770
Клеят облицовку соплями, строят тенты из говна и палок, а потом удивляются, когда легкий ветерок все это сдувает.
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