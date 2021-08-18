«Вынесли самое дорогое». Афганские силовики во время побега прихватили с собой пиво

Афганские силовики забрали с собой алкоголь во время побега от «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом рассказал посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.



«Видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было — пиво», — цитирует 18 августа заявление дипломата РИА Новости.



По его словам, бывший глава страны Ашраф Гани во время побега забрал с собой деньги. Их было так много, что все не влезли в вертолет. Сегодня стало известно, что президент улетел в ОАЭ.

