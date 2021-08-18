Папа римский сыграл в настольный футбол на всеобщей аудиенции, нарушив официальный протокол

Папа римский Франциск отступил от традиционного протокола, проводя всеобщую аудиенцию в Ватикане. Приветствуя участников, он решил поиграть с одним из них в настольный футбол, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.



Понтифик не впервые нарушает протокол во время официальных встреч: он славится тем, что старается быть ближе к народу и на первое место ставит личное общение. В прошлую среду во время аудиенции он говорил с кем-то по телефону на глазах у собравшихся, а затем спустился со сцены и лично их поприветствовал. С кем именно папа общался, в Ватикане не раскрыли — сказали, что это была «личная беседа».

