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Папа римский сыграл в настольный футбол на всеобщей аудиенции, нарушив официальный протокол

Папа римский Франциск отступил от традиционного протокола, проводя всеобщую аудиенцию в Ватикане. Приветствуя участников, он решил поиграть с одним из них в настольный футбол, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Понтифик не впервые нарушает протокол во время официальных встреч: он славится тем, что старается быть ближе к народу и на первое место ставит личное общение. В прошлую среду во время аудиенции он говорил с кем-то по телефону на глазах у собравшихся, а затем спустился со сцены и лично их поприветствовал. С кем именно папа общался, в Ватикане не раскрыли — сказали, что это была «личная беседа».

Ранее 18 августа папа римский назвал вакцинацию от коронавируса «проявлением любви к себе и окружающим», а также поблагодарил Бога и всех причастных за то, что у человечества есть препараты против COVID-19.

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Комментарии (3)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как. и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
..Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан
Я б засосал стакан и — в Ватикан!
260650801
хорошо быть папой...
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