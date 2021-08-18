Дальнобойщик из Петербурга осужден за насилие над росгвардейцем на митинге. Он проведет год в колонии-поселении

Ленинский районный суд огласил приговор фигуранту уголовного дела о насилии над бойцом ОМОНа на апрельском митинге. Иван Пунегов на год отправится в колонию-поселение, сообщает 18 августа Объединенная пресс-служба петербургских судов.



Мужчину судили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) — за то, что 21 апреля во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге он обхватил обеими руками шею омоновца и сдавил ее.



В СМИ предполагали, что он просто пытался освободить девушку, которую тащили в автозак, но сам мужчина вину признал — а еще уточнил, что на митинге был нетрезв. 30 апреля его задержали, а на следующий день взяли под стражу.

