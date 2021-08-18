FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
11
Печать

Дальнобойщик из Петербурга осужден за насилие над росгвардейцем на митинге. Он проведет год в колонии-поселении

Петербуржца осудили за агрессию в отношении омоновца на апрельском митинге

Ленинский районный суд огласил приговор фигуранту уголовного дела о насилии над бойцом ОМОНа на апрельском митинге. Иван Пунегов на год отправится в колонию-поселение, сообщает 18 августа Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Мужчину судили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) — за то, что 21 апреля во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге он обхватил обеими руками шею омоновца и сдавил ее.

В СМИ предполагали, что он просто пытался освободить девушку, которую тащили в автозак, но сам мужчина вину признал — а еще уточнил, что на митинге был нетрезв. 30 апреля его задержали, а на следующий день взяли под стражу.

По данным «Фонтанки», осужденный родился в Республике Коми, а в Петербург переехал около пяти лет назад и в последнее время работал дальнобойщиком.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

265984735
А что там насчёт силовика с запотевшим забралом, на сколько осудили?
266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю .как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Тот редкий случай, когда слово "насилие" вызывает одобрение и уважение.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний