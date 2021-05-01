Дальнобойщик из Петербурга арестован за насилие над росгвардейцем. На апрельском митинге бойца схватили за шею

Ленинский районный суд избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти во время апрельского митинга. Лето он встретит в камере изолятора.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 1 мая, ходатайство следствия удовлетворено, Иван Пунегов определён под арест. В следственном изоляторе он пробудет по меньшей мере до 27 июня.

Мужчину задержали накануне — в день возбуждения уголовного дела по следам несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Петербурге 21 апреля. По версии следствия, в тот день около девяти часов вечера 40-летний Пунегов обеими руками обхватил и сдавил шею бойца ОМОНа, его действия сочли не опасными для жизни или здоровья.