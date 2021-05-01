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Дальнобойщик из Петербурга арестован за насилие над росгвардейцем. На апрельском митинге бойца схватили за шею

В Петербурге суд арестовал обвиняемого в насилии над бойцом ОМОНа на митинге

Ленинский районный суд избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти во время апрельского митинга. Лето он встретит в камере изолятора.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов 1 мая, ходатайство следствия удовлетворено, Иван Пунегов определён под арест. В следственном изоляторе он пробудет по меньшей мере до 27 июня.

Мужчину задержали накануне — в день возбуждения уголовного дела по следам несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Петербурге 21 апреля. По версии следствия, в тот день около девяти часов вечера 40-летний Пунегов обеими руками обхватил и сдавил шею бойца ОМОНа, его действия сочли не опасными для жизни или здоровья.

СМИ писали, что так мужчина якобы пытался освободить девушку, которую силовики препровождали в автозак. Пунегову предъявлено обвинение. Вину он не отрицает, в суде припомнил, что в вечер митинга был нетрезв.

По данным «Фонтанки», арестованный — уроженец села Визинга в Республике Коми, в Петербурге живёт не менее пяти лет. В последнее время работал дальнобойщиком.

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Комментарии (6)

2356897676
Думал тут пикантная новость "а-ля петербургстайл", оказалось - обычный мордобой. Тьфу.
Петр Петров
изнасиловал гвардейца!!!!
Владислав М
А росгвардеец, пнувший в живот женщину, уже сидит?
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