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Грубые объятия с бойцом ОМОНа привели дальнобойщика в петербургский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело

Жителя Петербурга задержали и доставили в отдел полиции по следам акции протеста, состоявшейся 21 апреля. Причиной тому стали грубые объятия с бойцом ОМОНа.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, в основу уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) легли события, произошедшие около станции метро «Звенигородская» в ходе апрельского несогласованного митинга.

По версии следствия, находясь по указанному адресу, фигурант обеими руками обхватил шею бойца ОМОНа и сдавил её, «причинив ему физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей». После этого он скрылся.

Как писали СМИ, таким образом он якобы пытался освободить девушку, которую силовики препровождали в автозак.

По данным «Фонтанки», задержанный — 40-летний уроженец села Визинга в Республике Коми. Последние пять лет он снимал квартиру в Петербурге. В последнее он работал дальнобойщиком. Десять лет назад мужчина привлекался за мелкое хулиганство, а также проживание на территории РФ без паспорта или регистрации.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге, по разным подсчётам, на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек.

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Комментарии (7)

Kezevo
Хорошо отделаося а кинь пластиковым стаканчиком это тяжкий вред, реанимация, и моральнеые страдания для омоновца...
kiros
Охренеть они нежные!
Крюгер Брент
нехай боец ОМОН, которому обняв за шею причинили физические страдания идёт охранником в клуб 69. Этой балерине как раз и платят за то чтобы он эти вещи терпел,потому отряд и называется особого назначения,просто ппц что творится ,нашли балерину тоже,и не поленились же найти парня и осудить,верной дорогой движемся товарищи
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