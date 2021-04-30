Грубые объятия с бойцом ОМОНа привели дальнобойщика в петербургский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, в основу уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) легли события, произошедшие около станции метро «Звенигородская» в ходе апрельского несогласованного митинга.



По версии следствия, находясь по указанному адресу, фигурант обеими руками обхватил шею бойца ОМОНа и сдавил её, «причинив ему физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей». После этого он скрылся.

Как писали СМИ, таким образом он якобы пытался освободить девушку, которую силовики препровождали в автозак.