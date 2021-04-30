Грубые объятия с бойцом ОМОНа привели дальнобойщика в петербургский отдел полиции. Возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, в основу уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) легли события, произошедшие около станции метро «Звенигородская» в ходе апрельского несогласованного митинга.
По версии следствия, находясь по указанному адресу, фигурант обеими руками обхватил шею бойца ОМОНа и сдавил её, «причинив ему физическую боль и телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей». После этого он скрылся.
Как писали СМИ, таким образом он якобы пытался освободить девушку, которую силовики препровождали в автозак.
По данным «Фонтанки», задержанный — 40-летний уроженец села Визинга в Республике Коми. Последние пять лет он снимал квартиру в Петербурге. В последнее он работал дальнобойщиком. Десять лет назад мужчина привлекался за мелкое хулиганство, а также проживание на территории РФ без паспорта или регистрации.
Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге, по разным подсчётам, на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек.