В Башкирии арестовали женщину, которая выкинула в окно ребенка соседки по роддому

В башкирском Стерлитамаке на два месяца арестовали роженицу, которая выкинула в окно чужого младенца. Ее обвиняют в убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет республики.



«После оказания ей необходимой медицинской помощи она будет переведена в следственный изолятор. Следователями изъята необходимая медицинская документация, назначен комплекс экспертных исследований, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой», — рассказали в СК.

