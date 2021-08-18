В Башкирии арестовали женщину, которая выкинула в окно ребенка соседки по роддому

В башкирском Стерлитамаке на два месяца арестовали роженицу, которая выкинула в окно чужого младенца. Ее обвиняют в убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет республики.
«После оказания ей необходимой медицинской помощи она будет переведена в следственный изолятор. Следователями изъята необходимая медицинская документация, назначен комплекс экспертных исследований, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой», — рассказали в СК.
Трагедия произошла в стерлитамакской больнице 16 августа. В одной палате находились две роженицы, и, когда им принесли младенцев на кормление, одна из них схватила чужого ребенка и выкинула в окно с третьего этажа. Позже новорожденный скончался от полученных травм. Расследование дела продолжается.
В минздраве Башкирии заявили, что во время беременности женщина лечилась от депрессии, и ее выписали из психоневрологического диспансера, посчитав, что она не опасна для окружающих.