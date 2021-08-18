FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В Башкирии арестовали женщину, которая выкинула в окно ребенка соседки по роддому

В башкирском Стерлитамаке на два месяца арестовали роженицу, которая выкинула в окно чужого младенца. Ее обвиняют в убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает 18 августа РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет республики.

«После оказания ей необходимой медицинской помощи она будет переведена в следственный изолятор. Следователями изъята необходимая медицинская документация, назначен комплекс экспертных исследований, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой», — рассказали в СК.

Трагедия произошла в стерлитамакской больнице 16 августа. В одной палате находились две роженицы, и, когда им принесли младенцев на кормление, одна из них схватила чужого ребенка и выкинула в окно с третьего этажа. Позже новорожденный скончался от полученных травм. Расследование дела продолжается.

В минздраве Башкирии заявили, что во время беременности женщина лечилась от депрессии, и ее выписали из психоневрологического диспансера, посчитав, что она не опасна для окружающих.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не.. знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний