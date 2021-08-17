В башкирском роддоме умер младенец, которого выкинула из окна соседка матери

В Башкирии женщина, которая ранее лечилась от депрессии, выкинула из окна роддома чужого младенца. Ее выписали из психоневрологического диспансера, посчитав, что она не опасна для окружающих, рассказали 17 августа РИА Новости в региональном минздраве.
Трагедия произошла накануне в больнице Стерлитамака. После кесарева сечения двух рожениц перевели в постоперационную палату, а когда им принесли детей на кормление, одна из мам схватила ребенка соседки и выкинула его в окно. Позже новорожденный умер от травм.
По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. С его родителями работают психологи.
Ранее «Фонтанка» писала, что на проспекте Энгельса в Петербурге отец проломил голову двухлетнему сыну во время ссоры с женой. Врачи зафиксировали у мальчика ушиб головного мозга и зияющий перелом темени с переходом на лобную кость. Суд заключил агрессора под стражу.