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В башкирском роддоме умер младенец, которого выкинула из окна соседка матери

В Башкирии женщина, которая ранее лечилась от депрессии, выкинула из окна роддома чужого младенца. Ее выписали из психоневрологического диспансера, посчитав, что она не опасна для окружающих, рассказали 17 августа РИА Новости в региональном минздраве.

Трагедия произошла накануне в больнице Стерлитамака. После кесарева сечения двух рожениц перевели в постоперационную палату, а когда им принесли детей на кормление, одна из мам схватила ребенка соседки и выкинула его в окно. Позже новорожденный умер от травм.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. С его родителями работают психологи.

Ранее «Фонтанка» писала, что на проспекте Энгельса в Петербурге отец проломил голову двухлетнему сыну во время ссоры с женой. Врачи зафиксировали у мальчика ушиб головного мозга и зияющий перелом темени с переходом на лобную кость. Суд заключил агрессора под стражу.

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Комментарии (13)

Antuan Rokanten
Ужас, что делается. Мне кажется, что надо возбуждать дело о халатности врачей, которые ее выписали.
dragvs
Писец какой просто. Государству наплевать на нас. Головорезов выпускают из колоний и они спокойно живут среди людей до следующей бойни, из психиатрии выпускают и сразу в роддом.
Мillemelle
ну изолируют её опять, толку от этого, если она невменяемая. даже наказание её не будет адекватно её деянию.
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