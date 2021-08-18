В Смольном заявили, что привитые в Петербурге тяжело коронавирусом не болеют

Полная вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в несколько раз, а у пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, не было выявлено в Петербурге ни одного случая тяжелой пневмонии, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



«Клиническими исследованиями, проведенными Медицинским институтом имени Березина Сергея (МИБС), по оценке эффективности вакцинации в отношении риска госпитализации и развития тяжелой пневмонии установлено, что тяжелые поражения легких (более 75%) в группе вакцинированных не встречались. На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза», — сообщили в аппарате Эргашева 18 августа.