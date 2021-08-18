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В Смольном заявили, что привитые в Петербурге тяжело коронавирусом не болеют

Полная вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в несколько раз, а у пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, не было выявлено в Петербурге ни одного случая тяжелой пневмонии, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

«Клиническими исследованиями, проведенными Медицинским институтом имени Березина Сергея (МИБС), по оценке эффективности вакцинации в отношении риска госпитализации и развития тяжелой пневмонии установлено, что тяжелые поражения легких (более 75%) в группе вакцинированных не встречались. На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза», — сообщили в аппарате Эргашева 18 августа.

Как писала «Фонтанка», ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец признал, что несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса.

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Комментарии (20)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни ..из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
michailPotapov
Болеют но не тяжело ))) знакомая привилась и заболела между дозами
теперь здорово нервничает
266091865
Антипрививочников - отслеживать и штрафовать!
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