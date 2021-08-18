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Петербургские депутаты поддержали введение обязательного страхования для собак опасных пород

Заксобрание Петербурга направит на рассмотрение Госдумы федеральный законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев собак потенциально опасных пород. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инициативу парламент поддержал на заседании 18 августа.

Авторами законопроекта являются депутаты Денис Четырбок и Юрий Бочков. Без такой страховки владелец животного не имеет права на выгул питомца, кроме как на своей территории. Она будет распространяться и на случаи, если собака кого-то покусает на территории собственника животного или на улице.

Четырбок добавил, что в будущем придется внести изменения и в Кодекс об административных нарушениях, чтобы нарушитель был наказан. В предлагаемой сейчас редакции документ вступит в силу только в 2024 году.

Парламентарии обсудили также, что утвержденный на федеральном уровне перечень опасных пород собак может требовать корректировки, так как небезопасными являются и не включенные в него породы. Сейчас в этом списке 13 пород.

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Комментарии (9)

fedorsmolov
Вот это молодцы.
Кто контролировать только будет выгул без страховки?
AP-SPb
Все это полумеры. Вводить надо налог и на всех собак. Минимум тысяч 10 евро. Только так можно будет избавиться от дерьма, которое неожиданно всплывает каждую весну после схода снега.
Cashmare
фамилии: четырбок и бочков... "придет серенький волчок и укусит за бочок"... собаки - потомки волков... вот прям чувствую, что все эти факты связаны )))
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