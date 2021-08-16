FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
27
Печать

Для владельцев собак опасных пород хотят ввести обязательное страхование

Петербургский парламент на ближайшем заседании рассмотрит инициативу, которая обязывала бы хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Депутатам предстоит рассмотреть проект постановления о федеральной инициативе. Если она будет поддержана Заксобранием, то в дальнейшем отправится на рассмотрение в Госдуму.

Инициатива подразумевает корректировку федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Владельцам потенциально опасных пород собак будет необходимо страховать свою гражданскую ответственность на тот случай, если в результате действий собаки пострадает другой человек. Без такой страховки хозяин теряет право выгуливать питомца, за исключением собственной огороженной территории.

«Перечень пород таких собак был утвержден Правительством Российской Федерации в 2019 году. Это уже поставило точку в вопросе об ответственности за причинение вреда здоровью граждан, подвергшихся нападению псов агрессивных пород. Хозяин такой собаки теперь полностью отвечает за поведение своего питомца, и для установления его вины не требуются долгие судебные разбирательства», — приводит пресс-служба слова спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

В первом чтении проект постановления в Мариинском дворце рассмотрят 18 августа.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

мухомор
Лучше не страховку а изменения в УК.
Ущерб и увечья нанесённые собакой приравнивать к причинению вреда здоровью хозяином.
И хозяева блоховозов сразу вспомнят про строгие ошейники, поводки и намордники.
Норма со страховкой, конечно же работать будет никак. Совсем.
Они заставить покупать ОСАГО не могут, когда там и базы и номера автомобилей есть. Что уж говорить про собак.
AndrewBarsik
Не обязательное страхование для них надо вводить, а уголовную ответственность. Такую же как за умышленные преступления. Нанесла собака тяжкие телесные повреждения, хозяин должен отбывать столько же, как если бы сам нанес тяжкие телесные. Убила собака - пусть сидит столько же, сколько за убийство.
Alexander_5e4cfced16b74
а что, норм... налог на собаку... а кто его проверять будет?) любой пэпээсник?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний