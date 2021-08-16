Для владельцев собак опасных пород хотят ввести обязательное страхование

Петербургский парламент на ближайшем заседании рассмотрит инициативу, которая обязывала бы хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Мариинского дворца.
Депутатам предстоит рассмотреть проект постановления о федеральной инициативе. Если она будет поддержана Заксобранием, то в дальнейшем отправится на рассмотрение в Госдуму.
Инициатива подразумевает корректировку федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Владельцам потенциально опасных пород собак будет необходимо страховать свою гражданскую ответственность на тот случай, если в результате действий собаки пострадает другой человек. Без такой страховки хозяин теряет право выгуливать питомца, за исключением собственной огороженной территории.
«Перечень пород таких собак был утвержден Правительством Российской Федерации в 2019 году. Это уже поставило точку в вопросе об ответственности за причинение вреда здоровью граждан, подвергшихся нападению псов агрессивных пород. Хозяин такой собаки теперь полностью отвечает за поведение своего питомца, и для установления его вины не требуются долгие судебные разбирательства», — приводит пресс-служба слова спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.
В первом чтении проект постановления в Мариинском дворце рассмотрят 18 августа.