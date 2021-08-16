Для владельцев собак опасных пород хотят ввести обязательное страхование

Петербургский парламент на ближайшем заседании рассмотрит инициативу, которая обязывала бы хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Мариинского дворца.



Депутатам предстоит рассмотреть проект постановления о федеральной инициативе. Если она будет поддержана Заксобранием, то в дальнейшем отправится на рассмотрение в Госдуму.



Инициатива подразумевает корректировку федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Владельцам потенциально опасных пород собак будет необходимо страховать свою гражданскую ответственность на тот случай, если в результате действий собаки пострадает другой человек. Без такой страховки хозяин теряет право выгуливать питомца, за исключением собственной огороженной территории.

