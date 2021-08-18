Ресурсы полностью исчерпаны. Петербургской пенсионерке нужна помощь

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств на дорогостоящий лекарственный препарат.

Седышова Татьяна Борисовна, 67 лет

Требуется лекарственный препарат для курсового лечения тяжелого остеопороза.

Стоимость 274 009 руб. Собрано 7 644 руб. Не хватает 266 455 руб.

Татьяна Борисовна всю жизнь проработала инженером-оптиком на ЛОМО. Дети, внуки, дом — полная чаша. К врачам без нужды не ходила, нормальное состояние здоровья, всё по возрасту.

Несчастья в семье начались внезапно. Сначала заболела раком внучка. Семья бросила все силы на лечение девочки, но, к сожалению, всё закончилось трагически. В это же время случайно упала сама Татьяна Борисовна. Да так, что сломала позвоночник и пересела в инвалидную коляску. Врачи диагностировали у неё тяжелый прогрессирующий остеопороз.



А несколько месяцев спустя с тяжёлым сердечным приступом слёг и супруг женщины. Теперь он полностью лежачий больной.

Сейчас все деньги семьи уходят на лекарства и сиделку. Татьяна Борисовна мечтает вернуться к активной жизни, и помочь ей в этом может курсовое лечение дорогостоящим препаратом «Форстео», который считается «золотым» стандартом в терапии этого опасного заболевания. Он укрепит костную ткань и предотвратит новые переломы.

К сожалению, шансов на оперативное получение препарата от государства на данный момент нет. Собрать необходимую сумму для покупки лекарства семья не в состоянии, финансовые ресурсы полностью исчерпаны.

Женщина обратилась за помощью в благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым петербуржцам. Фонд открыл сбор. На данный момент собрано чуть больше 7,5 тысячи рублей.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Команда фонда благодарит всех, кто оказывает помощь петербургским пенсионерам, в том числе читателей «Фонтанки»:

