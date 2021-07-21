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Когда боишься заснуть и не проснуться. Пенсионерке из Петербурга нужна помощь

У Татьяны Александровны диагностировали синдром обструктивного апноэ сна, при котором происходит частичная или полная остановка дыхания, нередко приводящая к летальному исходу. Помочь может терапия с помощью специального БИПАП-аппарата. Но за счёт государства он не выдаётся. Купить его на пенсию женщина не в состоянии.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств для своей подопечной.

Татьяна Александровна Дзерко, 74 года.

Требуется БИПАП-аппарат для лечения синдрома обструктивного апноэ сна.

Стоимость — 141 100 руб.

Татьяна Александровна коренная ленинградка. За долгую трудовую жизнь где она только ни работала: швеей на фабрике «Скороход», технологом на заводе «Радиоприбор», нянечкой в яслях, куда определила маленькую дочку, отборщицей на трикотажной базе. В 90-е, когда началось непростое время, женщина вынуждена была соглашаться на любые предложения: работала и продавцом в магазине, и кладовщицей, и уборщицей, и гардеробщицей в школе.

Выйдя на пенсию Татьяна Александровна обнаружила, что запустила много заболеваний, которым раньше не придавала значения, думала — просто усталость. Но оказалось, что сердцу необходим кардиостимулятор, а сонной артерии — стент. Более того, у женщины диагностировали синдром обструктивного апноэ сна, при котором происходит частичная или полная остановка дыхания, нередко приводящая к летальному исходу.

Помочь может терапия с помощью специального БИПАП-аппарата, который принудительно подает воздух к дыхательным путям во время сна. К сожалению, это дорогостоящее устройство не входит в перечень льготных средств реабилитации. Купить его самостоятельно не получается. Помочь некому — супруг скончался, дочка поддерживает с бытовыми вопросами, но таких больших денег у неё нет.

Самое нелюбимое время суток у Татьяны Александровны — ночь. Она боится уснуть и не проснуться.

Женщина обратилась за помощью в благотворительный фонд «Долго и счастливо». Команда фонда надеется на помощь неравнодушных людей, в частности, читателей «Фонтанки», которые неоднократно помогали пожилым петербуржцам.

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