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Sputnik: Сбежавший из Кабула глава Афганистана прихватил $169 млн

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани взял с собой $169 млн, когда бежал из Кабула.

По мнению дипломата, поступок главы государства безрассуден. Слова Агбара 18 августа процитировало издание «Sputnik Таджикистан».

Гани заявлял, что останется в стране и будет противостоять «Талибану»* до последнего момента, но во время наступления боевиков он спешно покинул Кабул с машинами, полными денег. На данный момент его местонахождение неизвестно.

«Фонтанка» писала, что глава Минобороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать сбежавшего президента страны за «продажу родины».

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (8)

Athair
Если 1 млн. USD 100-долларовыми купюрами весит ~10 кг (личный опыт, помогал в контрольном пересчете), то 169 млн. долларов будут весить полторы тонны с лишним. Серьезный груз для легковых машин, однако.

Даже крупных внедорожников 3-4 штуки потребуется с учетом охраны... :)
Pilat
Не может быть!
Вывсёврете!
Он же демократически избранный президент!
Его США признали!
Это избранник народа Афганистана!
Причем там сами США надзирали за волеизъявлением народа!
Как вам всем не стыдно наговаривать на демократию!
Владислав М
А говорили про целый самолёт денег, или он в рублях вёз? Да и бедно как-то, Захарченко и то богаче был.
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