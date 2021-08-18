Sputnik: Сбежавший из Кабула глава Афганистана прихватил $169 млн

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани взял с собой $169 млн, когда бежал из Кабула.



По мнению дипломата, поступок главы государства безрассуден. Слова Агбара 18 августа процитировало издание «Sputnik Таджикистан».



Гани заявлял, что останется в стране и будет противостоять «Талибану»* до последнего момента, но во время наступления боевиков он спешно покинул Кабул с машинами, полными денег. На данный момент его местонахождение неизвестно.