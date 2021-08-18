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Депутаты Петербурга хотят сменить члена горизбиркома за месяц до выборов

Петербургский парламент за месяц до выборов может отправить в отставку члена горизбиркома Марину Жданову. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», такое предложение в повестку дня заседания 18 августа внес депутат от «Единой России» Андрей Васильев.

Свое предложение он никак не объяснил, за включение вопроса в повестку дня проголосовало большинство.

Отметим, что Марина Жданова была включена в состав петербургской избирательной комиссии по рекомендации Центральной избирательной комиссии по квоте городского парламента. Жданова ранее работала с нынешним главой фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александром Тетердинко в Московском районе, а также в Мурманске.

Через месяц в Петербурге состоятся выборы в городской парламент. В горизбиркоме не могут договориться о регистрации партий и кандидатов от «Новых людей» и Российской партии свободы и справедливости. Представители «Единой России» утверждают, что кандидаты собирали подписи для регистрации с помощью административного ресурса.

Во время рассмотрения жалобы об отмене регистрации одного из кандидатов от «Новых людей» голоса в горизбиркоме разделились. Смена члена городской избирательной комиссии, вероятно, может исправить этот расклад.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Все эти выборы - просто цирк. Голосовать не за кого, поляна зачищена.
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