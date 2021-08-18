Депутаты Петербурга хотят сменить члена горизбиркома за месяц до выборов

Свое предложение он никак не объяснил, за включение вопроса в повестку дня проголосовало большинство.



Отметим, что Марина Жданова была включена в состав петербургской избирательной комиссии по рекомендации Центральной избирательной комиссии по квоте городского парламента. Жданова ранее работала с нынешним главой фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александром Тетердинко в Московском районе, а также в Мурманске.



Через месяц в Петербурге состоятся выборы в городской парламент. В горизбиркоме не могут договориться о регистрации партий и кандидатов от «Новых людей» и Российской партии свободы и справедливости. Представители «Единой России» утверждают, что кандидаты собирали подписи для регистрации с помощью административного ресурса.

