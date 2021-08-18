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«Талибан»* потребовал от граждан сдать оружие

Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передаёт 18 августа РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана»* (запрещен в РФ. — Прим. ред.)», — цитирует Рейтер слова официального представителя движения.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

BobCat2
Немало уже таких прецедентов в истории было. Вооруженных граждан опасно массово угнетать.
AlBerkut
Стоп, не понял, кто кого покусал...
Кажется наши (тут даже не Лавров, а скорее Золотов или сам пу) покусали бармалеев, сейчас оборот оружия запретят, потом партию Единый Афган/Талибан* создадут, обнулятся...
Да, а гражданам только газовое да травмат, по лицухам и после 100500 проверок с обучениями... 🤔😂😂

Ага, сейчас, уже все там в припрыжку побежали стволы сдавать, щазз, наивные позитивные бармалеи😂😂😂
Аппаратчик мокрой классификации
Не зря, значитЬ, в Москву за инструкциями летали. :))
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