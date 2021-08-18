«Талибан»* потребовал от граждан сдать оружие

Стоп, не понял, кто кого покусал...

Кажется наши (тут даже не Лавров, а скорее Золотов или сам пу) покусали бармалеев, сейчас оборот оружия запретят, потом партию Единый Афган/Талибан* создадут, обнулятся...

Да, а гражданам только газовое да травмат, по лицухам и после 100500 проверок с обучениями... 🤔😂😂



Ага, сейчас, уже все там в припрыжку побежали стволы сдавать, щазз, наивные позитивные бармалеи😂😂😂