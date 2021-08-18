«Талибан»* потребовал от граждан сдать оружие

Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, передаёт 18 августа РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана»* (запрещен в РФ. — Прим. ред.)», — цитирует Рейтер слова официального представителя движения.
Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.