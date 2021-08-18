На Ключевской Сопке погиб депутат. Он был в группе с петербуржцами

При восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке погиб депутат городского совета Железногорска Андрей Закалин. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЗакСа Красноярского края Алексея Кулеша. В составе группы были петербуржцы, они не пострадали.



«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя «на потом». Светлая память», — написал Кулеш в своём телеграм-канале.

