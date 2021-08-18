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На Ключевской Сопке погиб депутат. Он был в группе с петербуржцами

Депутат горсовета Железногорска сорвался с ледника на Камчатке

При восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке погиб депутат городского совета Железногорска Андрей Закалин. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЗакСа Красноярского края Алексея Кулеша. В составе группы были петербуржцы, они не пострадали.

«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя «на потом». Светлая память», — написал Кулеш в своём телеграм-канале.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение на вулкан. По предварительной информации, на высоте около 4100–4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. В МЧС об инциденте сообщили, когда было уже темно, поэтому вертолёт на место происшествия вылетел уже сегодня утром.

Как писала «Фонтанка», в группе из 12 человек, по предварительным данным, были туристы из Москвы, Петербурга, Калининграда, Железногорска и Петропавловска-Камчатского. Петербуржцы невредимы.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий из действующих в Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

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Комментарии (4)

Athair
Интересно, почему не указано, сколько у депутата было нарушений ПДД за последние 5 лет, обычно же рассказывают?
hedgehog_
таки пора запрещать камчатку. а то там всё падает куда попало. и сахалин заодно, а то мало ли.
Zenith
"сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЗакСа _Красноярского края_"
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