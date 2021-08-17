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Смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии попало на видео. За рулем «Тойоты», сбившей маршрутку, мог быть племянник депутата Госдумы

Момент смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии с возможным участием родственника депутата Госдумы попал на видео

Момент смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибли как минимум три человека, попал на видео. Запись опубликована 17 августа в аккаунте регионального Следственного комитета в Instagram.

Как сообщалось ранее, около двух часов дня на 44-м километре автодороги «Прохладный — Эльбрус» столкнулись автомобиль Toyota Camry, маршрутка «ГАЗель» и автогрейдер. По предварительной информации, которую подтверждает запись, водитель «Тойоты» не выдержал дистанцию до «ГАЗели» и столкнулся с ней. От удара маршрутка врезалась в грейдер. В результате погибли водитель и два пассажира «ГАЗели», еще девять человек пострадали.

По информации РЕН-ТВ, за рулем «Тойоты» находился племянник депутата Госдумы Анатолия Бифова Азрет Бифов. Следственный комитет проводит проверку водителя «на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ» (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Судя по видео, как минимум был нарушен скоростной режим.

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Комментарии (2)

Gerafotich
Ох уж эти племянники, внуки, приемные дети... депутатов, глав, губернаторов... конечно они не виноваты - жизнь такая!
Antuan Rokanten
Совершенно не удивлен. Родственник оккупантов убивает людей захваченной страны. Это, наверное, с его точки зрения логично. На его месте просто не мог быть кто-то другой.
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