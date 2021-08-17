Страшная авария с участием пассажирского микроавтобуса и автогрейдера произошла днем 17 августа в Кабардино-Балкарии. Дорожная техника превратила маршрутку в груду искореженного металла, вырвав «внутренности» из-под капота.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике, около двух часов дня на 44-м километре автодороги «Прохладный — Эльбрус» столкнулись автомобиль Toyota Camry, «ГАЗель», следовавшая по маршруту «Нальчик — Исламей», и автогрейдер. По предварительной информации, водитель «Тойоты» не выдержал дистанцию до ехавшего впереди микроавтобуса и столкнулся с ним. От удара «ГАЗель» продолжила движение и догнала впередиидущий грейдер.
В результате ДТП трое — водитель и два пассажира микроавтобуса — получили смертельные травмы. Еще девять человек, в том числе водителя и пассажира «Тойоты», доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.