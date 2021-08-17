Днем 17 августа глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании убийства ребенка и женщины под Выборгом. 47news рассказывает, что известно СК на данный момент. Напомним, обугленные тела 15 августа нашел грибник рядом с платформой 63-й километр под Рощино. Погибли 33-летняя петербурженка Лариса и её дочь Злата. 1 сентября ребёнку должно было исполниться два года.

По данным нашего издания, женщина с дочерью ушла из дома 9 августа и, возможно, поселилась в хостеле в районе станции метро «Проспект Просвещения». По версии следствия, ребёнок был задушен проводом от телефона. Мать поместила тело в сумку, на шее остался провод. После этого вызвала такси Uber, поехала в магазин и купила канистру. По дороге в Выборгский район Ленобласти остановилась на заправке, где наполнила канистру бензином. После этого на том же таксомоторе доехала до места назначения.



Следствие допросило 24-летнего водителя такси. Родом он из Киргизии, в Петербург перебрался лет шесть назад. Иностранец процессуально задержан на двое суток, но это, скорее, на всякий случай. Надо полагать, что он останется в деле в качестве свидетеля, доказательств его причастности к убийству нет.



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Лариса росла в семье военного: отец — ленинградец, мать — воспитатель в детском саду, родом из Выборга. Там же родилась старшая сестра Ларисы. В конце 1980-х семья оказалась на Камчатке, Лариса родилась в небольшом городке Елизово. По возвращении с полуострова вся семья некоторое время жила в посёлке Ульяновка Тосненского района, но с девяностых зарегистрирована в пятиэтажке на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге. До близких Ларисы на момент подготовки публикации дозвониться не удалось.

По данным 47news, Лариса работала в РЖД, занимала вполне достойную должность. С 2015 года сотрудницу железной дороги можно было часто видеть в поездах, курсирующих между двумя столицами. Как говорят, не бедствовала. На странице в соцсетях Ларисы девичья фамилия и интригующий аватар с женским силуэтом на фоне заката. К слову, последний раз «онлайн» она была 11 августа.



Фото: сриншот vk.com Поделиться Поделиться







Судя по странице «ВКонтакте», в 2011 году окончила Петербургский университет путей сообщения. До этого, по данным 47news, училась на бухгалтера в петербургском Экономическом лицее. Бывшая однокурсница в беседе с 47news вспомнила, как в 2018 году переписывалась с Ларисой. На вопрос, как на личном фронте, Лариса отвечала, что развелась с первым мужем, но встретила новую любовь: «...И вышла, и развелась. Так вышло. Дом построила в Питере с сестрой и мамой. Большой, 300 метров. Живу и работаю в Москве, в РЖД... Жизнь кипит, не стоит на месте... Сейчас по новой выстраиваю отношения. Очень деток хотелось, муж всё боялся. Хоть и любили».



Подругу она подбадривает, когда речь заходит о покупке жилья: «Я начинала с голой коробки, большого кредита и съёмной комнаты. Но если захотеть, то всё будет. Держу за вас кулачки. Успехов в ваших делах». В общем, была полна сил и энергии.

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Отец погибшей девочки, 34-летний Евгений, родом из Кемерово. В Петербурге с октября 2018 года, зарегистрирован в квартире матери в Парголово.

