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Бросивший ребёнка на асфальт петербуржец будет сидеть дома. Следствию не удалось заключить его под стражу

В Петербурге суд отправил под домашний арест мужчину, ударившего ребёнка об асфальт на Загородном проспекте

Ленинский районный суд отказал следствию в заключении под стражу 33-летнего Александра Уткина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Сотрудник подконтрольной «Росатому» компании будет ожидать суда под арестом, но в домашней обстановке. Об этом 17 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

13 августа около 11 утра Уткин, находясь в районе дома 45 по Загородному проспекту не нашёл общего языка с 13-летним школьником. Следствие полагает, что мужчина схватил потерпевшего за куртку и ногу, после чего поднял на уровень своей головы и с силой бросил на асфальт. Ребёнок был доставлен в больницу Раухфуса, где врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ссадины, переломы костей лица.

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Комментарии (2)

VF812
Фонтанка, напишите лучше, каково состояние мальчика. И вообще - как курсант ВМА, которого побили джигиты и что там с судьбой задержанных. А то брякнули и давай следующую новостную залепуху ждать.
мухомор
Битва жабы и гадюки.
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