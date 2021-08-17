Бросивший ребёнка на асфальт петербуржец будет сидеть дома. Следствию не удалось заключить его под стражу

Ленинский районный суд отказал следствию в заключении под стражу 33-летнего Александра Уткина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Сотрудник подконтрольной «Росатому» компании будет ожидать суда под арестом, но в домашней обстановке. Об этом 17 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



13 августа около 11 утра Уткин, находясь в районе дома 45 по Загородному проспекту не нашёл общего языка с 13-летним школьником. Следствие полагает, что мужчина схватил потерпевшего за куртку и ногу, после чего поднял на уровень своей головы и с силой бросил на асфальт. Ребёнок был доставлен в больницу Раухфуса, где врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ссадины, переломы костей лица.