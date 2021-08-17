Представители «Талибана»* обещают уважать все религии, но ввести исламские законы

Талибы* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) пообещали, что будут уважать «религиозные верования и духовные ценности всех афганцев». Об этом 17 августа заявил представитель движения, передает РИА Новости.



Он также пообещал «позитивные изменения в повседневной жизни». Правда, талиб* не уточнил, какие именно, а также что движение понимает под приемлемыми «духовными ценностями». Представитель «Талибана»* подчеркнул, что организация «вправе вводить исламские законы и жить в соответствии с местными обычаями». Также он добавил, что все СМИ в стране продолжат работу, но «без нарушения норм ислама». Ранее сообщалось, что пока в кадре местного ТВ продолжат работу даже женщины, однако обязательно в традиционных нарядах и с покрытой головой.

