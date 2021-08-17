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Представители «Талибана»* обещают уважать все религии, но ввести исламские законы

Талибы* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) пообещали, что будут уважать «религиозные верования и духовные ценности всех афганцев». Об этом 17 августа заявил представитель движения, передает РИА Новости.

Он также пообещал «позитивные изменения в повседневной жизни». Правда, талиб* не уточнил, какие именно, а также что движение понимает под приемлемыми «духовными ценностями». Представитель «Талибана»* подчеркнул, что организация «вправе вводить исламские законы и жить в соответствии с местными обычаями». Также он добавил, что все СМИ в стране продолжат работу, но «без нарушения норм ислама». Ранее сообщалось, что пока в кадре местного ТВ продолжат работу даже женщины, однако обязательно в традиционных нарядах и с покрытой головой.

При этом талибы* заверили, что территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности. Подробнее о том, как Кабул начинает жизнь под властью «Талибана»*, читайте на «Фонтанке».

* Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

Валерий Мазнев
Что то мне подсказывает, что в ближайшее время талибанцы будут объявлены нашими властями - исправившимися, срочно будут "раззапрещены", будет установлено, что они представляют интересы некоего неизвестного афганского норота, и даже станут нашими друзьями и братьями.... Которым мы будем направлять гуманитарную помощь....
Павел Михайлов
Судя по тону в нашей прессе, скоро в Москве появится представительство этой запрещённой террористической организации. Куда явится на приём Матвиенко в хиджабе. Шойгу отправит в Кабул самолёты, с десятками тонн продовольствия талибанцам А Соловьёв наверное уже переодевается в прыжке.
Юра Алекс
Волки обещают не есть мясо, но питаться сытно...
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