В ООН призвали не депортировать афганцев на родину. Четыре человека ждут высылки в Петербурге

Агентство ООН по делам беженцев призвало прекратить принудительную депортацию афганцев из других стран. Об этом 17 августа сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Шабию Манту.
По ее словам, в ООН позитивно восприняли новость, что некоторые европейские страны приостановили высылку граждан Афганистана. Она также попросила держать границы открытыми для беженцев. С января этого года около 400 тысяч афганцев покинули страну.
В ООН подчеркнули, что особенно обеспокоены судьбой жителей страны, которые работали над вопросами прав человека.
В Петербурге также есть люди, которым угрожает высылка в Афганистан. Сегодня Горсуд Петербурга вернул в районный суд материалы административных дел четырех афганцев, которых должны были депортировать. Они прибыли в Россию по паспортам болельщиков на Евро-2020, однако после игр решили не покидать нашу страну. Афганцы настаивают, что дома их ждет смерть.