В ООН призвали не депортировать афганцев на родину. Четыре человека ждут высылки в Петербурге

Агентство ООН по делам беженцев призвало прекратить принудительную депортацию афганцев из других стран. Об этом 17 августа сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Шабию Манту.



По ее словам, в ООН позитивно восприняли новость, что некоторые европейские страны приостановили высылку граждан Афганистана. Она также попросила держать границы открытыми для беженцев. С января этого года около 400 тысяч афганцев покинули страну.

В ООН подчеркнули, что особенно обеспокоены судьбой жителей страны, которые работали над вопросами прав человека.