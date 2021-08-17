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В ООН призвали не депортировать афганцев на родину. Четыре человека ждут высылки в Петербурге

ООН просит страны не отказывать афганским просителям убежища

Агентство ООН по делам беженцев призвало прекратить принудительную депортацию афганцев из других стран. Об этом 17 августа сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Шабию Манту.

По ее словам, в ООН позитивно восприняли новость, что некоторые европейские страны приостановили высылку граждан Афганистана. Она также попросила держать границы открытыми для беженцев. С января этого года около 400 тысяч афганцев покинули страну.

В ООН подчеркнули, что особенно обеспокоены судьбой жителей страны, которые работали над вопросами прав человека.

В Петербурге также есть люди, которым угрожает высылка в Афганистан. Сегодня Горсуд Петербурга вернул в районный суд материалы административных дел четырех афганцев, которых должны были депортировать. Они прибыли в Россию по паспортам болельщиков на Евро-2020, однако после игр решили не покидать нашу страну. Афганцы настаивают, что дома их ждет смерть.

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Комментарии (2)

читатель№1
а что ждет нас, если они останутся, эти высококвалифицированные специалисты самой гуманной религии?
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