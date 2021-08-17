Горсуд Петербурга приостановил депортацию четырех граждан Афганистана. Они рассказывали журналистам, что на родине их ждет расстрел

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 августа, Насрати Нураллаха, Шайста Хан Сафиуллаха, Абас Али Ахмада и Фараманда Нисар Ахмада были признаны нарушителями статьи 18.8 КоАП 9 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Их наказали штрафом в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

«В ходе судебного заседания все пояснили, что русским языком не владеют, их родным языком является язык пушту, а также указали, что постановление Октябрьского районного суда было им вручено, но они его не поняли, так как оно было переведено на персидский язык», — сообщает пресс-служба.



Выслушав стороны, суд апелляционной инстанции возвратил все материалы дела в Октябрьский районный суд для перевода постановления на язык пушту и для вручения всем судебного решения на их родном языке.



Афганцы прибыли в Петербург по паспорту болельщика, который истек 12 июля 2021 года, с окончанием Евро-2020, а вот иностранцы пределы РФ и города на Неве не покинули. Как объяснял председатель правления афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияра «Новой газете в Петербурге», что в России и Европе после футбольного чемпионата остались только те, кому нельзя вернуться на родину из-за экспансии талибов* (организация, запрещенная на территории РФ с 2003 года).

