В Афганистане в районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Как сообщил телеканал Al-Jazeera 17 августа, в столице Афганистана Кабуле вблизи аэропорта открыли стрельбу для разгона толпы. В результате этого началась давка. По сведениям издания, была ранена одна женщина.
Информационное агентство Asvaka News опубликовало видеозапись, на которой видно мужчину, пытающегося проникнуть на территорию аэропорта. В это время в его сторону стреляет неизвестный, по версии издания — боец «Талибана»*.
Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021
Ранее руководство объединения приняло решение ограничить работу главного аэропорта Афганистана. После прихода к власти талибов* в воздушной гавани Кабула скопилось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые забрались на шасси улетающего американского самолета. По данным Al Jazeera, аэропорт Кабула откроется для гражданских лиц 21 августа.
Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул государство. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
* «Талибан» признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года.