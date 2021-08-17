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В Афганистане в районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Как сообщил телеканал Al-Jazeera 17 августа, в столице Афганистана Кабуле вблизи аэропорта открыли стрельбу для разгона толпы. В результате этого началась давка. По сведениям издания, была ранена одна женщина.

Информационное агентство Asvaka News опубликовало видеозапись, на которой видно мужчину, пытающегося проникнуть на территорию аэропорта. В это время в его сторону стреляет неизвестный, по версии издания — боец «Талибана»*.

Ранее руководство объединения приняло решение ограничить работу главного аэропорта Афганистана. После прихода к власти талибов* в воздушной гавани Кабула скопилось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые забрались на шасси улетающего американского самолета. По данным Al Jazeera, аэропорт Кабула откроется для гражданских лиц 21 августа.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул государство. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

* «Талибан» признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (6)

f0ntan
Ну стрельбанул охранник не прямо в перелезавшего, а ниже его. Перелезавший шустро спрыгнул обратно на ту сторону. Поэтому целью стрельбы было только устрашение и чтобы он полез обратно
Athair
А что, охранник должен был перелезающему смузи вручить? :) Пусть скажет спасибо, что отделался потерянным тапком. Извините, аэропорт и в мирное время - режимный объект, а при перевороте тем более.
Skazochny
настоящее адекватное, безопасное, более контактное, лучше чем было и далее по списку
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