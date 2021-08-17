В Афганистане в районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Как сообщил телеканал Al-Jazeera 17 августа, в столице Афганистана Кабуле вблизи аэропорта открыли стрельбу для разгона толпы. В результате этого началась давка. По сведениям издания, была ранена одна женщина.



Информационное агентство Asvaka News опубликовало видеозапись, на которой видно мужчину, пытающегося проникнуть на территорию аэропорта. В это время в его сторону стреляет неизвестный, по версии издания — боец «Талибана»*.

