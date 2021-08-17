Строили ФСБ, чтобы взорвать. В Сибири юного «террориста из Minecraft» отпустили из изолятора домой, но песочница под запретом

Как сообщил 17 августа глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов, 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании изменил меру пресечения двум 15-летним фигурантам. Одного отпустили из СИЗО, второго — из-под домашнего ареста. Последнему при этом разрешили пользоваться Интернетом и ходить в школу, чтобы закончить 9 классов.

Троих подростков из сибирского Канска судят по террористической статье, старт которой дало планирование взрыва в игре-песочнице Minecraft. После почти года под арестом им смягчили меру пресечения, продолжить учёбу смогут не все.

Юношу, который около года находился за решёткой, суд также ограничил запретом определённых действий, но школа и выходы в Сеть в список дозволенного не попали.



Их ровесник — третий на скамье подсудимых. Его освободили из изолятора в мае после почти 11 месяцев в камере. Он вернулся за парту и успешно закончил год, пишет Чиков.



Троих школьников из красноярского Канска задержали летом прошлого года. Их якобы застали за расклейкой листовок в поддержку анархиста Азата Мифтахова у здания местного УФСБ, заглянули в телефон и нашли переписку, в которой обсуждали возможность взорвать в Minecraft строение, похожее на здание спецслужбы.



Подросткам вменили организацию и участие в террористическом сообществе, в марте 2021 года стало известно, что это дело прекращено. В суд материалы ушли в мае, в окончательной редакции обвинения три статьи: незаконное хранение и ношение взрывчатки (222.1 УК), её изготовление (223.1УК), а также прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности (205.3 УК).

