Строили ФСБ, чтобы взорвать. В Сибири юного «террориста из Minecraft» отпустили из изолятора домой, но песочница под запретом

Троих подростков из сибирского Канска судят по террористической статье, старт которой дало планирование взрыва в игре-песочнице Minecraft. После почти года под арестом им смягчили меру пресечения, продолжить учёбу смогут не все.
Как сообщил 17 августа глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов, 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании изменил меру пресечения двум 15-летним фигурантам. Одного отпустили из СИЗО, второго — из-под домашнего ареста. Последнему при этом разрешили пользоваться Интернетом и ходить в школу, чтобы закончить 9 классов.
Юношу, который около года находился за решёткой, суд также ограничил запретом определённых действий, но школа и выходы в Сеть в список дозволенного не попали.
Их ровесник — третий на скамье подсудимых. Его освободили из изолятора в мае после почти 11 месяцев в камере. Он вернулся за парту и успешно закончил год, пишет Чиков.
Троих школьников из красноярского Канска задержали летом прошлого года. Их якобы застали за расклейкой листовок в поддержку анархиста Азата Мифтахова у здания местного УФСБ, заглянули в телефон и нашли переписку, в которой обсуждали возможность взорвать в Minecraft строение, похожее на здание спецслужбы.
Подросткам вменили организацию и участие в террористическом сообществе, в марте 2021 года стало известно, что это дело прекращено. В суд материалы ушли в мае, в окончательной редакции обвинения три статьи: незаконное хранение и ношение взрывчатки (222.1 УК), её изготовление (223.1УК), а также прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности (205.3 УК).
По версии следствия, взрывали не только в Minecraft, но и в заброшенном доме, на пустырях, стройке.