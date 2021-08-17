Петербургский горизбирком перепроверит подписи бывшей судьи, которую сняли с выборов

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», с решением назначить повторную проверку подписей Герасиной были согласны не все члены комиссии. В частности, член избиркома партии «Яблоко» Ольга Покровская заявила, что представители кандидата в своей жалобе не обосновали причину, по которой не согласны с решением об отказе Герасиной в регистрации на выборах, тогда как другим кандидатам, которые более развёрнуто опротестовали отказы им в регистрации, в перепроверке подписей отказали. Член горизбиркома Алексей Березин напомнил коллегам об уголовной ответственности за использование должностного положения при вмешательстве в выборы. Несмотря на эти возражения, семеро членов избиркома, в том числе председатель Наталья Чечина, выступили за пересчёт. Это — половина от участвовавших в голосовании.

Ранее территориальный избирком в Кировском районе нашёл брак в 18,9 % подписей Герасиной, в том числе 75 подписей забраковал почерковед, более чем 100 данных подписавшихся не сошлись с базой МВД, в числе подписавшихся оказался умерший, кроме того, четверо сборщиков одновременно были членами избирательных комиссий, а это запрещено.



Отметим, что Герасина собиралась участвовать в выборах от партии «Новые люди» в 17 избирательном округе. Против неё от «Единой России» на выборах в этом округе баллотируется депутат Денис Четырбок. Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявлял журналистам, что считает, что подписи Герасиной собирались с применением административного ресурса, а также что их «откровенно рисуют».



Герасина занимала должность заместителя председателя Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года. Также в её биографии — работа заместителем начальника юридического отдела строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга».



Она не единственный кандидат от партии «Новые люди», на сбор подписей которых жаловались представители «Единой России». В частности, представители партии власти утверждали, что чиновники помогали собирать подписи кандидатам в Пушкинском и Калининском районах города.

