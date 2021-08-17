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«Верьте — всё изменится». Янукович назвал главную ошибку Украины

Янукович считает главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией

Бывший президент Украины обратился к нации накануне 30-летия независимости республики.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — написал 17 августа Виктор Янукович в своем обращении, которое было опубликовано на сайте РИА Новости.

По словам политика, накануне 30-летнего юбилея страна оказалась зависимой от состояния американо-российских отношений. Попытки Украины вести диалог и с Россией, и Западом постоянно сталкивались с проблемами. Он посетовал, что в США хорошие отношения с соседом рассматривались как «угроза возвращения РФ в мировую политику». Янукович уверен, что в таких условиях конфликт был неизбежен. Переворот 2014 года, по его оценкам, был предопределен. После этого в страну пришли война, раскол общества, социальная нестабильность, экономический кризис и «разгул радикальных националистических организаций».

«Но верьте — всё изменится. В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью», — заявил бывший украинский лидер.

В конце Янукович подчеркнул, что он искренне любит Украину.

Президент России Владимир Путин в июле написал статью «об историческом единстве» русских и украинцев.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Откуда он голос подаёт?
NAFTALIN 2000-2036
за коммунальные услуги приходится платить
266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь...

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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