«Верьте — всё изменится». Янукович назвал главную ошибку Украины

Бывший президент Украины обратился к нации накануне 30-летия независимости республики.



«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — написал 17 августа Виктор Янукович в своем обращении, которое было опубликовано на сайте РИА Новости.



По словам политика, накануне 30-летнего юбилея страна оказалась зависимой от состояния американо-российских отношений. Попытки Украины вести диалог и с Россией, и Западом постоянно сталкивались с проблемами. Он посетовал, что в США хорошие отношения с соседом рассматривались как «угроза возвращения РФ в мировую политику». Янукович уверен, что в таких условиях конфликт был неизбежен. Переворот 2014 года, по его оценкам, был предопределен. После этого в страну пришли война, раскол общества, социальная нестабильность, экономический кризис и «разгул радикальных националистических организаций».

