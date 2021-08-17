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Россиянин путешествовал из Москвы в Петербург на крыше поезда. Полиция его способ не оценила

Житель Кирова решил проехаться по пути Александра Радищева, но в обратную сторону. Правда, он выбрал весьма необычный способ — из Москвы в Петербург парень ехал на крыше поезда.

Как сообщает 17 августа пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступило сообщение о зацепере на поезде Москва — Петербург.

Правоохранители сняли 22-летнего мужчину с транспорта. Выяснилось, что безработный житель Кирова приехал в Москву, после чего захотел навестить друга в городе на Неве. Денег у него не было, поэтому он решил проехаться на крыше.

Путешественник отделался профилактической беседой и административным протоколом за нарушение правил поведения на транспорте.

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов в 50 раз. Сейчас размер наказания за проезд на подножках, крышах вагонов или других не приспособленных для этого местах составляет всего 100 рублей. Комтранс предлагает повысить диапазон от 2 до 5 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на. что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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