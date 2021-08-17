Россиянин путешествовал из Москвы в Петербург на крыше поезда. Полиция его способ не оценила

Как сообщает 17 августа пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступило сообщение о зацепере на поезде Москва — Петербург.



Правоохранители сняли 22-летнего мужчину с транспорта. Выяснилось, что безработный житель Кирова приехал в Москву, после чего захотел навестить друга в городе на Неве. Денег у него не было, поэтому он решил проехаться на крыше.



Путешественник отделался профилактической беседой и административным протоколом за нарушение правил поведения на транспорте.



Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов в 50 раз. Сейчас размер наказания за проезд на подножках, крышах вагонов или других не приспособленных для этого местах составляет всего 100 рублей. Комтранс предлагает повысить диапазон от 2 до 5 тысяч рублей.

