Смольный хочет поднять штрафы для зацеперов и невнимательных в 50 раз

Согласно проекту комтранса, поправки нужно внести в ч. 5 ст. 11.1 («Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах») и в ч. 1 ст. 11.17 («Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде»). И там и там актуальный штраф — 100 рублей. Комитет предлагает поднять его до диапазона от 2 до 5 тысяч. В первом случае — еще и расширить область применения, добавив в список нарушений проход по железнодорожным путям в установленных местах при запрещающем сигнале светофора или работников ж/д транспорта, а также перед приближающимся поездом.

