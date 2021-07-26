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Смольный хочет поднять штрафы для зацеперов и невнимательных в 50 раз

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предлагает изменить статьи КоАП, которые говорят о переходе железнодорожных путей не по правилам и проезде на крышах вагонов. На данный момент отделаться можно 100-рублевым штрафом.

Согласно проекту комтранса, поправки нужно внести в ч. 5 ст. 11.1 («Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах») и в ч. 1 ст. 11.17 («Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде»). И там и там актуальный штраф — 100 рублей. Комитет предлагает поднять его до диапазона от 2 до 5 тысяч. В первом случае — еще и расширить область применения, добавив в список нарушений проход по железнодорожным путям в установленных местах при запрещающем сигнале светофора или работников ж/д транспорта, а также перед приближающимся поездом.

Ранее прокуратура Петербурга в очередной раз потребовала заблокировать доступ к сайту для любителей так называемого зацепинга. В марте транспортная полиция поймала сразу четырех молодых людей, которые ехали между вагонами грузового состава в Тихвин.

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Комментарии (3)

alexadmin
Смольный не хочет сперва построить достаточное количество /удобных/ переходов через ж.д., а потом уже штрафовать?
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