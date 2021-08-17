МВД России планирует снизить до минимума смертность в ДТП к 2030 году

В России к 2030 году смертность в ДТП должна снизиться до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска). Такими планами поделилось МВД РФ, пишет 17 августа РИА Новости.
«По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств», — рассказали в ведомстве.
С 1 января 2021 года показатель транспортного риска стал дополнительным показателем федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Он ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автодорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к числу зарегистрированного в стране транспорта.
По данным ГИБДД, в 2020 году показатель транспортного риска в России составил 2,68. На дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.
Ранее «Фонтанка» писала, что за семь месяцев 2021 года на дорогах России погибли 316 детей. Основной причиной таких ДТП полиция называет выезд на встречную полосу.