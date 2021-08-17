МВД России планирует снизить до минимума смертность в ДТП к 2030 году

В России к 2030 году смертность в ДТП должна снизиться до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска). Такими планами поделилось МВД РФ, пишет 17 августа РИА Новости.



«По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств», — рассказали в ведомстве.



С 1 января 2021 года показатель транспортного риска стал дополнительным показателем федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Он ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автодорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к числу зарегистрированного в стране транспорта.

