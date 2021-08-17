«Духовно-нравственного» контента, похоже, не хватает. Денег на его создание добавят, и будет уже 10 млрд

АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд рублей «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Об этом 17 августа сообщает РБК со ссылкой на Федеральное казначейство. Прежде на эти цели в федеральном бюджете было заложено 3 млрд рублей.



Новые вливания призваны поддержать не менее 200 интернет-проектов. Институт развития интернета собирается распределить их на конкурсе. Заинтересоваться могут, по словам гендиректора института Антона Ключкина, ВГТРК, Первый канал, «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, RT, «Яндекс» и другие «крупные игроки рынка». Планируется «взаимодействие» и с независимыми организациями и продюсерами.

