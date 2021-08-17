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«Духовно-нравственного» контента, похоже, не хватает. Денег на его создание добавят, и будет уже 10 млрд

Дополнительные 7 млрд руб. рассчитывает получить Институт развития интернета на госконтент

АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд рублей «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Об этом 17 августа сообщает РБК со ссылкой на Федеральное казначейство. Прежде на эти цели в федеральном бюджете было заложено 3 млрд рублей.

Новые вливания призваны поддержать не менее 200 интернет-проектов. Институт развития интернета собирается распределить их на конкурсе. Заинтересоваться могут, по словам гендиректора института Антона Ключкина, ВГТРК, Первый канал, «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, RT, «Яндекс» и другие «крупные игроки рынка». Планируется «взаимодействие» и с независимыми организациями и продюсерами.

В следующем году есть перспективы «значимого увеличения объемов средств» — в 1,5 раза, а затем и в два раза.

АНО «Институт развития интернета» существует с 2015 года. Его основали РАЭК, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и создатель LiveInternet Герман Клименко при поддержке администрации президента. Своей задачей организация называет «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение публичных и заказных отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью». С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В числе реализованных проектов, поддержку которым организовал институт, продолжение сериала для онлайн-кинотеатра more.tv «Трудные подростки», а также подростковая драма «Сама дура».

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Комментарии (28)

W Bons
Да ... плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь ... очень плохо . Удивительно несерьезное отношение к браку (с)
nuga
распил денег духовно нравственной тематике.А просто запретить транслировать по ТВ всякую жуть и спектакли с Бузовой,слабо?
Вячеслав Рогожин
У ворья и мракобесов, наверное, уже рученьки чешутся...
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