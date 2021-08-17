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Гинцбург: Тем, кто дважды укололся «Пфайзером», нужно добавить «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против коронавирусного штамма «дельта» для тех, кто уже сделал две прививки Pfizer. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — цитирует РИА Новости Гинцбурга 17 августа. По его словам, пока точно не известно, насколько Pfizer эффективен против «дельты». Существуют предположения, что только 40%. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург.

По данным исследований Минздрава России, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составляет 83,1%. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания со «Спутником Лайт», который предлагается использовать как третий компонент для повышения эффекта.

Использование третьей дозы вакцины уже одобрил регулятор США — для «некоторых лиц с ослабленным иммунитетом».

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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Комментарии (24)

hedgehog_
а еще принимать коронавир надо пожизненно. что-то все забыли про этот удивительный препарат за ненормальные деньги
266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой... Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
А13579
А если ещё ковиваком шлифануть...
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