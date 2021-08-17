Гинцбург: Тем, кто дважды укололся «Пфайзером», нужно добавить «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против коронавирусного штамма «дельта» для тех, кто уже сделал две прививки Pfizer. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — цитирует РИА Новости Гинцбурга 17 августа. По его словам, пока точно не известно, насколько Pfizer эффективен против «дельты». Существуют предположения, что только 40%. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург.

