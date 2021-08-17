Гинцбург: Тем, кто дважды укололся «Пфайзером», нужно добавить «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против коронавирусного штамма «дельта» для тех, кто уже сделал две прививки Pfizer. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — цитирует РИА Новости Гинцбурга 17 августа. По его словам, пока точно не известно, насколько Pfizer эффективен против «дельты». Существуют предположения, что только 40%. «Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург.
По данным исследований Минздрава России, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составляет 83,1%. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания со «Спутником Лайт», который предлагается использовать как третий компонент для повышения эффекта.
Использование третьей дозы вакцины уже одобрил регулятор США — для «некоторых лиц с ослабленным иммунитетом».