Третью дозу прививки от коронавируса будут колоть в США. Она — не для всех

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей, бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.
«Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом», — цитирует ТАСС заявление ведомства от 12 августа.
вопрос о третьей дозе давно обсуждает в США. Эту точку зрения поддерживал, в частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
«В стране началась еще одна волна пандемии коронавируса, и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в особой степени осознает, что для людей с ослабленным иммунитетом существует особенный риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме», — заявила исполняющая обязанности директора управления Джанет Вудкок.