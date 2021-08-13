Третью дозу прививки от коронавируса будут колоть в США. Она — не для всех

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение третьей, бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.



«Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом», — цитирует ТАСС заявление ведомства от 12 августа.

