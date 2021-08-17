Узбекистан удалил сообщение о столкновении афганского военного самолета с МиГом из-за «непостоянства реалий»

Сообщение о том, что один из афганских военных самолетов Embraer столкнулся с узбекским МиГом, пропало из телеграм-канала прокуратуры Узбекистана. В надзорном ведомстве вечером 16 августа заявили, что оно было основано «на непроверенных данных», пишет РБК.

В прокуратуре Узбекистана подчеркнули, что события в Афганистане находятся в центре внимания мирового сообщества. Также в ведомстве напомнили о «непостоянстве реалий» в этом регионе. «Следует признать, что в такие моменты официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации, переданной на основе непроверенных свидетельств. Точно также заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей», — говорится в заявлении прокуратуры Узбекистана.

