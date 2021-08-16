Путин утвердил план борьбы с коррупцией в России

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией. Соответствующий указ и сам план на 31 страницу опубликованы 16 августа на портале правовой информации.



Отметим, в прошлый раз подобный план утверждался в 2018 году. Новый план рассчитан на 2021–2024 годы. Среди прочего, Путин поручил правительству до 15 октября «представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Генпрокуратура, МВД, ФСБ и СК должны представить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами за коррупционное преступление. Также надзорному ведомству вместе с Центробанком поручено подготовить предложения по вопросам, связанным с получением прокурорами информации, составляющей банковскую тайну.

