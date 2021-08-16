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Путин утвердил план борьбы с коррупцией в России

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией. Соответствующий указ и сам план на 31 страницу опубликованы 16 августа на портале правовой информации.

Отметим, в прошлый раз подобный план утверждался в 2018 году. Новый план рассчитан на 2021–2024 годы. Среди прочего, Путин поручил правительству до 15 октября «представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Генпрокуратура, МВД, ФСБ и СК должны представить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами за коррупционное преступление. Также надзорному ведомству вместе с Центробанком поручено подготовить предложения по вопросам, связанным с получением прокурорами информации, составляющей банковскую тайну.

Администрация президента вместе с ЦБ также должны доработать законопроект о предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе финансовых уполномоченных и тех, кто претендует на эту должность. Все поручения и предложения по борьбе с коррупцией в России изложены на 31 странице документа.

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Комментарии (29)

Igor_VS
План борьбы с коррупцией висит в каждом гос присутсвии на видном месте. Ты о чем государь? Мы ее уже давно трахнули. И отчетов написали тонну.
gencon
Это он выкрал методичку у ФБК: вырвал страницы про свои дворцы и яхты, про курск, норд ост, кущевку, игорное дело, дело трех китов, беслан, какаин из Боливии на депломатическом борту, сбитый боинг, донбас, нас там нет, украденный триллион в Сочи 2014, украденный 0,5трлн крымский мост, новичок за полцены, немцова, политковскую, СПУТНИК ВИ и распил на ИВЛ, коэффициенты по смертности .... Ещё 200 страниц про своих дружков..... Оставил 3 страницы - рядовой Петров украл картошку у сослуживцев, таможенный инспектор закрыл глаза на велосипед, инспектор россельхоз- пропустил сыра 100кг.....
Alex000
Даже не смешно уже.
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