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Беглов: Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, но это ещё не конец

Губернатор Александр Беглов заявил о важной неделе в борьбе с пандемией в Петербурге — ситуацию удалось стабилизировать, но заболеваемость коронавирусом по-прежнему высока.

«Прошедшая неделя стала очень важной для нашего города в борьбе с коронавирусом. В июле главной задачей было стабилизировать ситуацию. В первой декаде августа мы добились положительной динамики по основным эпидпоказателям. Сегодня коэффициент распространения стабильно меньше единицы. Уменьшилось число госпитализаций, — отметил Беглов 16 августа в традиционном радиообращении. — Улучшение эпидемической ситуации не значит, что третья волна коронавируса закончилась. 1800 инфицированных в сутки — это по-прежнему очень много».

Как писала «Фонтанка», губернатор Петербурга недоволен темпами вакцинации в городе — нынешней скорости недостаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета в ближайшие месяцы.

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Комментарии (5)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
guess
Испанка после 3 волны пошла на спад и сошла на нет. Но у Беглова в хозяинах Шваб и МВФ, а у тех совсем другие планы на нас с вами)))
ppky0323
Капустки еще можно поднять, пока не заканчиваем...
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