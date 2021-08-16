Беглов: Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, но это ещё не конец

Губернатор Александр Беглов заявил о важной неделе в борьбе с пандемией в Петербурге — ситуацию удалось стабилизировать, но заболеваемость коронавирусом по-прежнему высока.
«Прошедшая неделя стала очень важной для нашего города в борьбе с коронавирусом. В июле главной задачей было стабилизировать ситуацию. В первой декаде августа мы добились положительной динамики по основным эпидпоказателям. Сегодня коэффициент распространения стабильно меньше единицы. Уменьшилось число госпитализаций, — отметил Беглов 16 августа в традиционном радиообращении. — Улучшение эпидемической ситуации не значит, что третья волна коронавируса закончилась. 1800 инфицированных в сутки — это по-прежнему очень много».
Как писала «Фонтанка», губернатор Петербурга недоволен темпами вакцинации в городе — нынешней скорости недостаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета в ближайшие месяцы.