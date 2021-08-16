Губернатор Петербурга недоволен темпами вакцинации в городе

Губернатор Александр Беглов заявил, что коллективный иммунитет в Петербурге надо сформировать до начала осенних ОРВИ, но темпы вакцинации оставляют желать лучшего.



«Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Сегодня за сутки мы прививаем от 20 до 30 тысяч человек. Этого недостаточно, — заявил Беглов 16 августа в традиционном радиообращении. — Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет в городе как можно быстрее — до начала осеннего сезона ОРВИ».