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Губернатор Петербурга недоволен темпами вакцинации в городе

Губернатор Александр Беглов заявил, что коллективный иммунитет в Петербурге надо сформировать до начала осенних ОРВИ, но темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

«Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Сегодня за сутки мы прививаем от 20 до 30 тысяч человек. Этого недостаточно, — заявил Беглов 16 августа в традиционном радиообращении. — Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет в городе как можно быстрее — до начала осеннего сезона ОРВИ».

По его словам, всё необходимое для ускорения есть: сеть насчитывает 159 стационарных и 43 мобильных прививочных пункта, а «по поручению президента каждую неделю Петербург получает новые партии вакцины».

Как писала «Фонтанка», в последние недели в Петербурге темпы вакцинации снижались и ниже 20 тысяч в день. Например, за минувшие сутки привили меньше десяти тысяч человек. Целиком в городе на 16 августа вакцинированы 1,26 млн при плане в 2,6 млн.

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Комментарии (8)

266081655
Зачем сбрил усы? Почему недоволен?
Wert
Хохо
ppky0323
Когда уже за вакцинацию эпидемиологи и вирусологи будут топить , а не чиновнички из кабинетов, им то какая радость, болеет народ не болеет...
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