Беглов объявил о консервации ковидного госпиталя в петербургском «Ленэкспо»

«Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. На прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца августа они полностью вернутся к лечению плановых пациентов. Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в «Ленэкспо», за исключением пятого павильона», — заявил Беглов 16 августа в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге госпитализация упала ниже 150 человек в сутки, а в «Ленэкспо» остаются меньше сотни пациентов.