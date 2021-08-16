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Беглов объявил о консервации ковидного госпиталя в петербургском «Ленэкспо»

Губернатор Александр Беглов анонсировал консервацию временного госпиталя в «Ленэкспо» и перевода в обычный режим работы до конца августа некоторых федеральных стационаров города.

«Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. На прошлой неделе начали поэтапно выводить из красной зоны три федеральных учреждения. До конца августа они полностью вернутся к лечению плановых пациентов. Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в «Ленэкспо», за исключением пятого павильона», — заявил Беглов 16 августа в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге госпитализация упала ниже 150 человек в сутки, а в «Ленэкспо» остаются меньше сотни пациентов.

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Комментарии (5)

nalchik11
Открыть ворота-закрыть ворота!
San-4ё
Не понимаю , что за статистика?! Вчера писали догоняем Москву , где 1700 чел. , а сегодня 0 не хватает?!
Cveta
До сентября?
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