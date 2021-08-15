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В Петербурге госпитализация упала до 200 человек в сутки, пустеет «Ленэкспо»

Уровень госпитализации с коронавирусом в Петербурге снизился, а свободных коек в стационарах всё больше, следует из отчетов Смольного.

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», опубликованном 15 августа, говорится, что за минувшие сутки в стационары доставили 203 человека. Еще неделю назад средняя госпитализация была на уровне 400 человек в сутки. А на пике третьей волны в июне переходила за 1000 в день.

Из 6 735 развернутых коек заняты только 4 860. Во временном госпитале в «Ленэкспо» осталось всего 93 пациента. В реанимации в городе на Неве находятся 497 человек. На ИВЛ — 227. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями — 37 515 пациентов.

За сутки суммарно первой и второй дозами были вакцинированы 19 717 человек. Всего с начала прививочной кампании хотя бы первый компонент получили 1,4 млн жителей Петербурга, завершили цикл 1,24 млн. В запасе еще 266 тысяч доз.

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