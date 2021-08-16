Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции 16 августа. Чиновник проведет под стражей два месяца, до 14 октября 2021 года.
Ранее Розсыпало задержали сотрудники Западного СК на транспорте. По версии следствия, он вступил в сговор с неустановленными сотрудниками СЗТУ для организации «серого» транзита автомобилей через границу и с помощью посредника выдвинул бизнесмену, который занимался перевозками, требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.
Таким образом через границу прошли 20 машин, а борец с коррупцией мог получить более миллиона рублей.