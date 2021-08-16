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Московский суд арестовал главного по борьбе с коррупцией на Северо-Западной таможне по подозрению во взятке

Дорогомиловский районный суд арестовал исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции 16 августа. Чиновник проведет под стражей два месяца, до 14 октября 2021 года.

Московские суды общей юрисдикции

Ранее Розсыпало задержали сотрудники Западного СК на транспорте. По версии следствия, он вступил в сговор с неустановленными сотрудниками СЗТУ для организации «серого» транзита автомобилей через границу и с помощью посредника выдвинул бизнесмену, который занимался перевозками, требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

Таким образом через границу прошли 20 машин, а борец с коррупцией мог получить более миллиона рублей.

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Комментарии (5)

266203200
Что розсыпано, уже не собрать. Страна такая.
nalchik11
Боролся с коррупцией и проиграл...
Riptide
Потрудитесъ объяснить, уважаемые судари и сударыни, шта ето оно розсыпало и чё это за гос. орган такой - Северо-Западная таможня !?
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