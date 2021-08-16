Суд в Петербурге арестовал технолога городского зоопарка, обвиняемого в получении взятки

Петроградский районный суд 16 августа заключил под стражу главного технолога Ленинградского зоопарка Александра Князева. Мужчине инкриминируют получение взятки.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Князев и защитники просили домашний арест и указали, что обвиняемый болен, его загранпаспорт лежит в отделе кадров, отец мужчины нуждается в уходе.
Кроме того, сторона защиты указала, что обвиняемый был задержан с нарушениями положений УПК РФ, так как фактически это было сделано после осмотра места происшествия. Рапорт же был составлен лишь в 3:45, а после протокол. Также защита считает, что действия обвиняемого неверно квалифицированы.
Согласно материалам, Князев около восьми часов вечера 12-го числа в Александровском парке встретился с предпринимателем, которому обещал поспособствовать с заключением договора с зоопарком на поставку товаров для питомника, тот отблагодарил деньгами. 500 тысяч рублей предприниматель передал под контролем оперативников в MINI Cooper, главный технолог был задержан на месте. С обысками на его рабочем месте тянуть не стали. Как писала «Фонтанка», документы в городском зоопарке изымали в ночь на 13 августа.