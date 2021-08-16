Суд в Петербурге арестовал технолога городского зоопарка, обвиняемого в получении взятки

Петроградский районный суд 16 августа заключил под стражу главного технолога Ленинградского зоопарка Александра Князева. Мужчине инкриминируют получение взятки.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Князев и защитники просили домашний арест и указали, что обвиняемый болен, его загранпаспорт лежит в отделе кадров, отец мужчины нуждается в уходе.

Кроме того, сторона защиты указала, что обвиняемый был задержан с нарушениями положений УПК РФ, так как фактически это было сделано после осмотра места происшествия. Рапорт же был составлен лишь в 3:45, а после протокол. Также защита считает, что действия обвиняемого неверно квалифицированы.