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В Петербурге суд отправил предполагаемого насильника в СИЗО, тот заявил о своей невиновности

Московский районный суд заключил под стражу 38-летнего Александра Низовцева из Купчино, которому вменяют насильственные действия сексуального характера. Об этом 16 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Процесс проходил в закрытом режиме. Низовцев и защитник возражали против СИЗО, указывая, что обвиняемый не совершал преступления и скрываться не намерен.

Накануне после полуночи у детского сада на Космонавтов, 86, пешеходы услышали женские крики о помощи. Они увидели боровшуюся с мужчиной даму и отбили её, параллельно задержав нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина, зарегистрированный в Купчино. Он буквально недавно вышел из колонии, где сидел за серию разбоев и изнасилований. До этого мужчина также неоднократно был судим за грабежи.

По предварительной информации, 15 августа он избил 52-летнюю уборщицу стоматологической клиники и пытался её изнасиловать. Женщину с серьезными травмами увезли в больницу. А сутками ранее, по версии СК, он же напал на проспекте Юрия Гагарина на возвращавшуюся домой с работы 28-летнюю барменшу. Злодей избил девушку и совершил над ней действия сексуального характера. Пострадавшая также была госпитализирована. СК возбудил уголовное дело.

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Комментарии (7)

viking
ну да! рафик не виноват! она сама навалилась на него!
266159985
он же не стаканчик в полицая кинул и не Леху Навального репостнул или лайкнул?Чё ему в тюрьме то делать?????
DimDimych
...сидел за серию разбоев и изнасилований. До этого мужчина также неоднократно был судим за грабежи.
38 лет отморозку. Это как вообще?? Ему сколько вообще давали за грабежи и за серию разбоев и изнасилований, что он в 38 лет на свободе?
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