В Петербурге суд отправил предполагаемого насильника в СИЗО, тот заявил о своей невиновности

Московский районный суд заключил под стражу 38-летнего Александра Низовцева из Купчино, которому вменяют насильственные действия сексуального характера. Об этом 16 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Процесс проходил в закрытом режиме. Низовцев и защитник возражали против СИЗО, указывая, что обвиняемый не совершал преступления и скрываться не намерен.

Накануне после полуночи у детского сада на Космонавтов, 86, пешеходы услышали женские крики о помощи. Они увидели боровшуюся с мужчиной даму и отбили её, параллельно задержав нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина, зарегистрированный в Купчино. Он буквально недавно вышел из колонии, где сидел за серию разбоев и изнасилований. До этого мужчина также неоднократно был судим за грабежи.